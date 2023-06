7 Auf einem der Gräberfelder sichert die Polizei Spuren der Tat. Foto: 7aktuell.de/Kevin Lermer

Die Beerdigung eines jungen Mannes auf dem Altbacher Friedhof endet mit einer heftigen Auseinandersetzung. Vieles ist noch unklar. Aber erste Erkenntnisse gibt es schon.















Link kopiert

Die Beerdigung eines jungen Mannes auf dem Altbacher Friedhof, an der mehrere hundert Menschen teilnahmen, endete am Freitagmittag in einer gewaltsamen Auseinandersetzung mit mehreren Verletzten. Polizei, Rettungskräfte und ein Hubschrauber waren im Großeinsatz. Zwei Männer hatten gegen 12 Uhr einen großen Knallkörper auf das Friedhofsgelände geworfen – durch dessen Explosion inmitten der Trauergemeinde wurden einige Menschen verletzt. Hinterher war von Brand- und Splitterverletzungen die Rede – über die Art des Knallkörpers konnte die Polizei bis Redaktionsschluss keine näheren Angaben machen.