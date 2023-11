Kriminalität auf den Fildern: Mutmaßliche Rezeptfälscher in Haft

1 Gefälschte Rezepte sind kein Kavaliersdelikt, betont der Polizeisprecher Martin Raff. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Die Tatverdächtigen haben sich zunächst eine Verfolgungsjagd geliefert, konnten dann aber doch festgenommen werden. Wir haben mit der Polizei darüber gesprochen.











Zwei mutmaßliche Rezeptfälscher sind dem Polizeirevier Filderstadt am vergangenen Freitagnachmittag in Leinfelden-Echterdingen ins Netz gegangen. Die beiden Männer im Alter von 31 und 39 Jahren befinden sich bereits in Untersuchungshaft, heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen.