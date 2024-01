Krimiautor Klaus Wanninger: Mord und Totschlag in den Gassen der Esslinger Altstadt

1 Die Burg mit ihrem eigenen Flair hat es Klaus Wanninger angetan. Wenn er die Burgstaffel herunter geht, hat er bereits die nächste spannende Wendung im Sinn. Foto: Roberto Bulgrin Foto:

Wenn Klaus Wanninger durch die Esslinger Altstadt geht, sieht er nicht nur die Schönheiten der historischen Gebäude. Als Krimiautor entdeckt er mit geschultem Blick für das Besondere auch Ecken und Winkel, die er in seine spannenden Geschichten einbaut.











Bei Mord und Totschlag denken viele an Metropolen wie New York und Chicago – oder an deutsche Großstädte wie Berlin, Frankfurt oder München. Doch in jüngerer Zeit haben sogenannte Regionalkrimis zusehends Freunde gewonnen. Weil vielen Leserinnen und Lesern die Schauplätze vertraut sind, weil die Figuren dank regionaler Eigenheiten Ecken und Kanten haben, weil manchmal ein heimischer Zungenschlag anklingt – und weil die Ermittler so wirken, als könnte man ihnen am Stammtisch begegnen. Einer der produktivsten Regionalkrimi-Autoren ist Klaus Wanninger. Seine Schwaben-Krimi-Reihe bringt es auf stolze 23 Titel, von denen viele auch in Esslingen spielen. Die einstige Reichsstadt zählt zu den bevorzugten Revieren von Klaus Wanningers Ermittlern. Und das hat seinen guten Grund.