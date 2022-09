1 Stolzer Dreimaster: Die „Sea Cloud Spirit“ Foto: Ingo Thiel

Während einer Segelkreuzfahrt um alle Kanarischen Inseln kann man die Unterschiede der Eilande besonders gut erkennen. Doch der Star ist das Schiff – der Dreimaster „Sea Cloud Spirit“.















Das große Aha-Erlebnis kommt bereits am ersten Tag an Bord: Gebannt starren die Passagiere gen azurblauen Himmel, vor dem 28 knallweiße Segel an drei bis zu 58 Meter hohen Masten den Wind einfangen. 4100 Quadratmeter Tuch, doppelt so viel wie bei der „Gorch Fock“, lassen die „Sea Cloud Spirit“ die an den Bug klatschenden Wellen schneiden.