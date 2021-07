9 In Esslingen ist ein Mann bei einer Auseinandersetzung von einer Kugel getroffen worden. Foto: 7aktuell.de/Simon Adomat

In Esslingen geraten zwei Gruppen an einem Kreisverkehr aneinander – ein Mensch wird dabei von einem Schuss getroffen und schwer verletzt. Die Polizei ermittelt auf Hochtouren.

Esslingen - Bei einer Auseinandersetzung zweier Gruppen in Esslingen ist ein Mann durch einen Schuss schwer verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich am Montagabend gegen 21 Uhr bei einem Kreisverkehr an der Wäldenbronner Straße, wie ein Sprecher des zuständigen Polizeipräsidiums Reutlingen am Dienstagmorgen sagte. Der Verletzte sei demzufolge nicht in Lebensgefahr.

Die Hintergründe zu der Tat waren zunächst noch völlig unklar. „Seit dem Ereignis heute Nacht laufen die Ermittlungen auf Hochtouren“, sagte der Polizeisprecher weiter. Im Laufe des Tages will die Polizei weitere Angaben zu dem Fall machen. Dass es bereits erste Festnahmen gab, wollten die Beamten „weder bestätigen noch dementieren.“ Die Ermittlungen dauern an.