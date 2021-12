1 Die Flüchtlingsunterbringung, hier eine Unterkunft in Kirchheim, ist eine staatliche Aufgabe. Der Landkreis ist in Vorleistung gegangen und fordert nun beim Land sein Geld ein. Foto: Ines Rudel

Auch bei der Forderung – das Land schuldet dem Kreis noch 21 Millionen – bewegt sich was: Die CDU im Kreistag will das Land mit einer Resolution ultimativ auffordern, zu überweisen. Ungeachtet der Tatsache, dass die CDU in Stuttgart selbst in der Verantwortung steht.















Link kopiert

Esslingen - Der Landkreis Esslingen hat mit dem geplanten Neubau des Landratsamts in Esslingen und dem Ausbau der Verwaltungsaußenstelle Plochingen zwar zwei Millionenprojekte vor der Brust, aber auch so viel Geld in der Tasche wie noch nie: durch mehr Einwohner, die mehr verdienen und dem Landkreis Esslingen höhere Schlüsselzuweisungen aus dem Einkommenssteuertopf bescheren, durch höhere Zuweisungen bei der Grundsicherung im Alter und im Bereich der Jugendhilfe und durch einen dem anhaltenden Bauboom geschuldeten Millionenüberschuss bei der Grunderwerbssteuer. Das sind die Quellen, aus denen sich die im laufenden Jahr erwarteten Mehreinnahmen in Höhe von 46,6 Millionen Euro speisen.