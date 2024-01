Kreisbau Kirchheim-Plochingen: Gästewohnung für Genossen

1 Bernd Weiler (links) und Alexander Polzer von der Kreisbau präsentieren die moderne Gästewohnung. Foto: Ines Rudel

Wenn sich Besuch bei den Genossinnen und Genossen der Kreisbau Kirchheim-Plochingen ansagt, steht eine moderne Gästewohnung zur Verfügung.











Link kopiert

Wie in einer großen Familie können sich die Mitglieder einer Genossenschaft im besten Fall fühlen. Bei einer Baugenossenschaft dreht sich naturgemäß alles um das Zuhause und das gemeinschaftliche Wohnen. Mit einer Gästewohnung und Gästezimmern bietet die Kreisbaugenossenschaft Kirchheim-Plochingen noch einen zusätzlichen Service an. Hier können sich auswärtige Familienmitglieder und Freunde einmieten, wenn sie ihre Lieben in Kirchheim besuchen wollen.