Kreis Sigmaringen: Mädchen stürzt aus Fenster und wird schwer verletzt

1 Ein Rettungshubschrauber flog die Schwerverletzte in ein Krankenhaus. (Symbolfoto) Foto: picture alliance / dpa/Daniel Reinhardt

Ein Mädchen ist im Kreis Sigmaringen beim Spielen aus einem Fenster gestürzt und schwer verletzt worden. Wie es dazu laut Polizei kommen konnte.











Ein Mädchen ist beim Spielen in Bad Saulgau (Kreis Sigmaringen) aus einem Fenster gestürzt und schwer verletzt worden.

Die 10-Jährige hatte beim Versteckspiel das Fenster selbst geöffnet und sich gegen ein Fliegengitter gelehnt, bis es nachgab, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Dabei stürzte sie fünf Meter tief. Ein Rettungshubschrauber flog die Schwerverletzte in ein Krankenhaus. Lebensgefahr bestand nach vorläufigen Erkenntnissen nicht. Eine Notfallseelsorgerin hatte die Angehörigen nach dem Vorfall am Mittwoch betreut.