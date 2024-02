Kreis Reutlingen: Zug und Transporter kollidieren – Fahrzeug Totalschaden

1 Der Transporter wurde vom Zug erfasst. Foto: 7aktuell.de

Im Kreis Reutlingen stoßen am Donnerstagabend ein Zug und ein Transporter zusammen. Der Zug schob den Transporter rund 50 Meter vor sich her.











Am Donnerstagabend sind in Münsingen im Kreis Reutlingen ein Zug und ein Transporter kollidiert. Wie die Polizei mitteilte, fuhr eine 45-jährige Transporterfahrerin gegen 18.30 Uhr auf der Verbindungsstraße von der L 230 zu einem Pferdehof und wollte einen unbeschrankten Bahnübergang queren. Dabei übersah sie wohl einen von links aus Richtung Münsingen heranfahrenden Zug.

Der 44-jährige Lokführer hupte noch zur Warnung, erfasste jedoch kurz darauf den Transporter. Der Zug schob den Transporter rund 50 Meter vor sich her, bevor beide Fahrzeuge im Gleisbett zum Stehen kamen. Die Autofahrerin wurde nach ersten Erkenntnissen mit leichten Verletzungen in die Klinik gebracht, die sie am Abend wieder verlassen konnte. Der Lokführer sowie der einzige Fahrgast im Zug blieben unverletzt.

Der Transporter musste mit schwerem Gerät durch die Feuerwehr vom Zug getrennt und anschließend mit einer Seilwinde vom Gleisbett gezogen werden. Der Transporter musste abgeschleppt, der Sachschaden beträgt circa 10.000 Euro. Der Schaden am Zug dürfte sich einer ersten Schätzung zufolge auf ungefähr 40.000 Euro belaufen. Die Bahnstrecke war bis zum Abschluss der Bergungsmaßnahmen bis 21.20 Uhr gesperrt.