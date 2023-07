1 Ein Rettungswagen auf Einsatzfahrt. Beide Verletzten mussten in Kliniken gebracht werden. Foto: IMAGO/Wolfgang Maria Weber

Am Montag haben sich im Kreis Esslingen zwei Personen bei Stürzen vom Fahrrad verletzt. In Nürtingen musste ein 61-Jähriger mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus, in Schlaitdorf musste eine 60 Jahre alte Frau ebenfalls in eine Klinik.















Bei Stürzen in Nürtingen und Schlaitdorf (Kreis Esslingen) wurden am Montag zwei Fahrradfahrer verletzt. Wie die Polizei berichtet, mussten beide in Krankenhaus gebracht werden.

Am Mittag war ein 61-Jähriger auf seiner Fahrt in Richtung Großbettlinger Straße mit seinem Pedelec auf der Talstraße gestürzt. Dabei verletzte er sich schwer und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden. Warum der Mann gegen 12.30 Uhr zu Fall kam, ist noch unklar.

Gegen 18.50 Uhr stürzte dann in Schlaitdorf eine 60 Jahre alte Frau auf ihrer Fahrt in Richtung Neckartenzlingen. Hier vermutet die Polizei, dass ein Fahrfehler den Sturz verursachte. Auch sie wurde zunächst an der Unfallstelle versorgt und dann in ein Krankenhaus transportiert. In beiden Fällen wurden die E-Bikes geringfügig beschädigt.