1 Der Rettungsdienst brachte beide Verletzten in Kliniken. Foto: picture alliance / dpa/Arno Burgi

Am Mittwoch hat sich ein 15-jähriger Fahrradfahrer bei einem Unfall verletzt, er war gegen ein Auto geprallt. Am Donnerstagmorgen stieß bei Altenriet ein 50-Jähriger mit einem Reh zusammen und verletzte sich schwer.















Bei zwei Unfällen im Kreis Esslingen sind am Mittwoch und Donnerstagmorgen zwei Radfahrer verletzt worden – beide mussten ins Krankenhaus. Nach Angaben der Polizei verletzte sich ein 50-Jähriger schwer, ein 15-Jähriger leicht.

Am Mittwoch fuhr der Jugendliche in Plochingen gegen 15 Uhr zunächst auf dem Gehweg der Filsallee in Richtung Stadtmitte. An der Ulmer Straße wechselte er vom linken Gehweg über eine Abbiegespur des Gegenverkehrs auf einen Fußgängerüberweg und dann auf die Straße. Dabei übersah er aber das Auto eines 74-Jährigen, der bereits auf der Ulmer Straße unterwegs war. Der Mann konnte einen Zusammenstoß trotz Vollbremsung nicht mehr verhindern. Der 15-Jährige stürzte nach dem Kontakt mit dem Auto auf die Straße und verletzte sich, der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Den Schaden schätzt die Polizei auf 4000 Euro.

Reh überquert Fahrbahn und erfasst Pedelec-Fahrer

Am Donnerstagmorgen kollidierte dann ein 50-Jähriger mit einem Reh. Gegen 5 Uhr fuhr der Mann auf seinem E-Bike auf dem Obererer Grundweg von Altenriet nach Schlaitdorf. Unvermittelt wurde er dabei von einem Reh angesprungen, das die Fahrbahn überqueren wollte. Er stürzte und verletzte sich schwer, das Tier lief davon und konnte nicht mehr gefunden werden. Der Rettungsdienst brachte den Mann in ein Krankenhaus.