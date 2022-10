1 Die Dusche nach dem Sport – in den Kreissporthallen ist sie nicht mehr möglich. Foto: dpa/Philipp von Ditfurth

Die Esslinger Kreisverwaltung will ihren Beitrag zum Energiesparen leisten. Deshalb dreht sie in den kreiseigenen Sporthallen das Wasser komplett ab. Zudem wird das Landratsamt mit allen Standorten an mehreren Tagen geschlossen sein.















In den Turnhhallen des Kreises Esslingen ist künftig nicht mal mehr kaltes Duschen nach dem Sport möglich. Wie das Esslinger Landratsamt mitteilt, werden die Wasserhähne in den Hallen der beruflichen Schulen in Esslingen-Zell, Nürtingen und Kirchheim komplett abgedreht – damit wolle man „ein Zeichen setzen zum Sparen in der drohenden Energiekrise“, heißt es zur Begründung. Betroffen vom Duschverbot sind nicht nur die Schüler, sondern auch Vereine und andere Gruppen, die die Sporthallen außerhalb der Unterrichtszeiten nutzen. Ungemütlich wird es dort darüber hinaus, weil gleichzeitig die Hallentemperatur auf maximal 17 Grad heruntergedreht wird. Ausgenommen von der Regelung sind die ebenfalls in der Trägerschaft des Kreises befindlichen Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ).