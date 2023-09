1 Der Rettungsdienst behandelte die Verletzten und brachte drei in Kliniken. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Maximilian Koch

Bei mehreren Unfällen wurden am Sonntag im Kreis Esslingen vier Personen verletzt. Ein Kind stürzte von einem Fahrrad, ein 83-Jähriger wurde frontal von einem Bus erfasst.











Link kopiert

Am Sonntag sind bei mehreren Unfällen im Kreis Esslingen insgesamt vier Personen, die auf Fahrrädern unterwegs waren, verletzt worden. Nach Angaben der Polizei mussten drei mit teils schweren Verletzungen in Krankenhäuser gebracht werden.

In Filderstadt wurden zwei Senioren bei unterschiedlichen Unfällen schwer verletzt. Am Sonntagmorgen war ein 83-Jähriger frontal mit einem Bus zusammengestoßen, als dessen Fahrer gegen 8.30 Uhr von der Filderbahnstraße nach links in die Volmarstraße abbog, und dabei den Vorrang des Radfahrers missachtete.

Senior frontal von Bus angefahren

Der Radfahrer musste an der Unfallstelle von einem Notarzt versorgt werden, bevor ihn der Rettungsdienst in eine Klinik brachte. Nur etwa drei Stunden später wurde in Filderstadt eine weitere Seniorin schwer verletzt. Den Angaben zufolge fuhr die 82-Jährige gegen 11.35 Uhr auf einem Radweg i der Tübinger Straße, als sie stürzte. Den ersten Ermittlungen zufolge war sie wohl gegen ein sogenanntes Flatterband gefahren, das auf der Strecke gespannt war, weil diese für einen Halbmarathon gesperrt war.

Kind stürzt von Erwachsenenfahrrad

In Neckartailfingen wurde ein Kind bei einem Sturz vom Rad ebenfalls so schwer verletzt, dass es in eine Klinik musste. Nach Angaben der Polizei fuhr eine Erwachsene auf einem Feldweg in der Verlängerung der Talstraße und transportierte den Jungen dabei, jedoch ohne Kinderfahrradsitz. Gegen 16.30 Uhr geriet dann wohl der Fuß des Kindes in die Speichen und der Junge stürzte zu Boden, der Rettungsdienst brachte das Kind in ein Krankenhaus.

Schließlich wurde auch in Leinfelden-Echterdingen eine Fahrradfahrerin von einem Auto erfasst. Nach Angaben der Polizei war die 38-Jährige auf die Gegenspur geraten, als sie auf der abschüssigen Waldenbucher Straße in Richtung Ortsmitte an parkenden Autos vorbei fuhr. Sie streifte ein entgegenkommendes Auto und stürzte. Sie musste jedoch nicht in eine Klinik, sondern wurde an der Unfallstelle vom Rettungsdienst versorgt.