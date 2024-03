Kreis Esslingen: Unbekannte brechen in drei Wohnhäuser ein

1 Die Polizei ermittelt nach den Einbrüchen. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Maximilian Koch

Am vergangenen Wochenende haben Einbrecher in Ostfildern und Nürtingen (Kreis Esslingen) zugeschlagen. Die Polizei ermittelt und prüft auch mögliche Zusammenhänge zwischen zwei Taten.











Link kopiert

Am Wochenende sind Unbekannte im Kreis Esslingen in mehrere Wohnhäuser eingebrochen. Den Angaben der Polizei zufolge waren drei Häuser in Nürtingen und Ostfildern betroffen.

Der Einbruch in Nürtingen passierte am Samstag zwischen 18 Uhr und 22 Uhr. Ein Unbekannter brach in ein Haus in der Ersbergstraße ein und suchte nach Wertgegenständen. Gestohlen wurde ersten Erkenntnissen nach aber nichts.

In Ostfildern wurde in der Panoramastraße zwischen 12 Uhr am Samstag und 11.30 Uhr am Sonntag in gleich zwei Einfamilienhäuser eingebrochen. Die Einbrecher verschafften sich über ein Fenster und eine Terrassentür gewaltsam Zutritt und durchsuchte die Wohnräume. In diesen Fällen ist noch nicht klar, ob etwas gestohlen wurde. Die Polizei ermittelt und prüft dabei auch mögliche Zusammenhänge der Taten in Ostfildern.