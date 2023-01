1 Nicht nur in Lichtenwald sind Caspar, Melchior und Balthasar losgezogen. Foto: Roberto Bulgrin

Bei der Hilfsaktion sind in diesem Jahr im katholischen Dekanat Esslingen-Nürtingen insgesamt mehr als 320 000 Euro an Spenden gesammelt worden.















Endlich wieder unbeschwert von Haus zu Haus gehen! – Dass dies, nach einer zweijährigen, coronabedingten Pause, erneut möglich war, hat für alle Sternsingerinnen und Sternsinger auch im katholischen Dekanat Esslingen-Nürtingen eine große Erleichterung dargestellt. So konnten sie den Segen heuer wieder direkt zu den Menschen in ihren Häusern tragen, das „20*C + M + B*23“ an den Türen anbringen und im unmittelbaren Kontakt mit den Menschen die Spenden für die bundesweite Hilfsaktion des Kindermissionswerks einsammeln. Dieses Jahr steht Indonesien als Land im Mittelpunkt. Das Geld soll den Kindern dort vor allem ermöglichen, ihr Recht auf freie Entfaltung wahrzunehmen.