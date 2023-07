1 Der Rettungsdienst brachte die Schwerverletzten in Krankenhäuser. (Symbolfoto) Foto: dpa/Marcel Kusch

Durch Alkohol am Steuer haben zwei Männer am Sonntag im Kreis Esslingen Unfälle verursacht, bei denen beide schwer verletzt wurden.















Bei zwei Unfällen, die unter Alkoholeinfluss verursacht wurden, sind am Sonntag zwei Männer schwer verletzt worden. Gegen 9.30 Uhr war die Polizei in Nürtingen-Oberensingen gefragt, nachdem ein 58-jähriger Motorradfahrer auf der Straße Richtung Wolfschlugen infolge eines Bremsmanövers gestürzt war. Der Yamaha-Fahrer erlitt so schwere Verletzungen, dass er in eine Klinik gebracht werden musste. Da ein Alkoholtest einen Wert von mehr als einem Promille ergab, nahm die Polizei den Führerschein des Mannes an sich.

Gleiches widerfuhr einem 23-jährigen Autofahrer gegen 17.50 Uhr in Neckartenzlingen. Der Mann war mit seinem 5er BMW von der Fahrbahn abgekommen, als er von der Steinachstraße in die Stuttgarter Straße abbog. Sein Wagen touchierte ein Geländer, der junge Mann wurde durch den auslösenden Airbag schwer verletzt und musste ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht werden. Bei ihm ergab ein Alkoholtest einen Wert von mehr als 2,5 Promille. Der BMW, an dem ein Schaden von etwa 23 000 Euro entstand, musste abgeschleppt werden.