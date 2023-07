1 Einen Mann konnte die Polizei bereits ergreifen, zu dem anderen bittet siie um Zeugenhinweise. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Maximilian Koch

In Ostfildern und Plochingen haben sich in den vergangenen Tagen zwei Männer jeweils in der Öffentlichkeit selbst befriedigt. In einem Fall bittet die Polizei um Zeugenhinweise, einen 80-Jährigen konnten die Beamten bereits festnehmen.















Zwei Männer haben in den vergangenen Tagen im Kreis Esslingen öffentlich onaniert. Einen 80-Jährigen konnte die Polizei nach Angaben eines Sprechers bereits fassen, nach dem zweiten Exhibitionisten suchen die Beamten noch.

Gegen 16.30 Uhr konnten Polizisten den Senior am Dienstag in Plochingen festnehmen, nachdem zwei Zeuginnen den Mann Am Bruckenbach bemerkt hatten. Er hatte sich mit heruntergelassener Hose selbst befriedigt. Eine Streifenwagenbesatzung konnte den Tatverdächtigen wenig später auf einem Parkplatz am Plochinger Dreieck aufgreifen, ihn erwartet nun eine entsprechende Anzeige.

In Ostfildern hat ein noch Unbekannter am Mittwochmorgen ebenfalls onaniert. Eine Spaziergängerin bemerkte den Mann zwischen dem Kunstrasen- und Rasenplatz auf dem Gelände der Sportanlage Talwiesen. Die Beamten konnten den Mann jedoch trotz Fahndung nicht ergreifen. Der Exhibitionist wird als etwa 50 Jahre alt und korpulent beschrieben. Er trug eine blaue Hose und hatte wenig Haare auf dem Kopf. Hinweise nimmt die Polizei telefonisch unter 07 11 / 34 16 98 30 entgegen.