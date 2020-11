1 Auch ein Gebäude im Esslinger Gewerbegebiet Neckarwiesen eignet sich nach Ansicht der Behörde. Genauere Angaben dazu machte sie nicht. Foto: /Roberto Bulgrin

An der Messe Stuttgart sowie in einem noch nicht näher benannten Gebäude im Esslinger Gewerbegebiet Neckarwiesen könnten Kreisimpfzentren eingerichtet werden, wie das Esslinger Landratsamt bekannt gibt.

Kreis Esslingen - Der Kreis Esslingen hat seine Vorschläge für Kreisimpfzentren (KIZ) an das baden-württembergische Sozialministerium gemeldet. Das teilte Pressesprecherin Andrea Wangner am Freitag mit. Demnach wertete die Verwaltung nach der Prüfung einer Handvoll Standorte im Kreisgebiet eine Halle der Messe in Leinfelden-Echterdingen und ein leer stehendes Gewerbegebäude im Esslinger Gewerbegebiet Neckarwiesen als besonders geeignet, um in großem Stil Corona-Impfungen anbieten zu können.