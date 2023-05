1 Seit fast zehn Jahren steht Gökhan Arslan nicht mehr im Ring. Foto: Roberto Bulgrin

Mit dem Altern haben viele zu kämpfen. Der ehemalige Kickboxweltmeister Gökhan Arslan aus dem Kreis Esslingen gehört nicht dazu. Seine Biografie verrät, warum Midlife-Crisis und graue Haare für ihn keine Gegner sind.















Nur einmal als Profikämpfer im Scheinwerferlicht mit Musik und Robe zum Boxring einlaufen, gefeiert von der Menge. Mit diesem Bild vor Augen begann Gökhan Arslan im für Kickboxer bereits hohen Alter von 24 Jahren sein Training. Der Wunsch wurde zur Karriere: In 43 Kämpfen gewann er vier Weltmeistertitel, kämpfte in der Olympiahalle München. Heute ist Arslan 47 Jahre alt. Seinen letzten Kampf bestritt er vor fast einem Jahrzehnt – am 26. Oktober 2013, erinnert er sich. Dass er an diesem Abend in Göppingen zum letzten Mal im Scheinwerferlicht stehen würde, war fix. Der Zenit des Profisportlers war mit 37 Jahren bereits überschritten: „Ich war viel nervöser als sonst. Mein Gegner war 28. Das beste Alter für einen Kickboxer. Ich riskierte drei Titel, er nur einen“, sagt er.