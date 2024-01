Kreis Esslingen: In Wohnhaus eingebrochen und Schmuck gestohlen

1 Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen nach einem Wohnungseinbruch im Kreis Esslingen. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Michael Gstettenbauer/IMAGO/Michael Gstettenbauer

Unbekannte sind in eine Wohnungseinbruch in Neuhausen im Kreis Esslingen eingebrochen und haben Schmuck gestohlen. Die Polizei ermittelt.











Nach Angaben der Polizei ist am Samstag, zwischen elf Uhr, und Montag, 16.30 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Alemannenstraße in Neuhausen (Kreis Esslingen) eingebrochen worden. Über ein Fenster hatte sich der Täter laut dem Bericht gewaltsam Zutritt zum Gebäude verschafft und unter anderem Schmuck entwendet.

Das Polizeirevier Filderstadt hat mit der Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.