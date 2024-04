Kreis Esslingen: Feuerwehr löscht Lastwagen in Vollbrand

1 Die Feuerwehr konnte den brennenden Lkw löschen, verletzt wurde niemand. (Symbolbild) Foto: dpa/Marijan Murat

Am Donnerstagabend ist in Beuren (Kreis Esslingen) ein stehender Lastwagen abgebrannt. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz. Es entstand ein Schaden in Höhe von 20.000 Euro.











In der Straße Hohler Weg in Beuren (Kreis Esslingen) kam es am Donnerstagabend nach Angaben der Polizei zu einem Großeinsatz mit Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei. Kurz nach 22 Uhr wurde ein in Vollbrand stehender Lkw gemeldet. Die Feuerwehr rückte mit fünf Fahrzeugen, darunter auch eines mit Drehleiter, und über 30 Einsatzkräften aus und löschte das Feuer. Der Lastwagen war kurz zuvor abgestellt worden. Verletzt wurde niemand. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf etwa 20.000 Euro.