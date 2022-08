1 Diskussion im Esslinger Gemeinderat: Auch die Vorberatungen in den Ausschüssen sollen künftig in der Regel öffentlich und damit transparenter sein. Foto: Roberto Bulgrin

In Esslingen soll es künftig Standard sein, dass auch die Vorberatungen von Themen in den Ausschüssen des Gemeinderats öffentlich sind. Damit will die Stadt für mehr Transparenz sorgen. In anderen Kommunen im Landkreis debattiert man lieber erst einmal hinter verschlossener Tür.















Möglichst viel Transparenz? Oder doch lieber erst einmal Diskussionen hinter verschlossenen Türen? Was die Vorberatungen in den Ausschüssen der Gemeinderäte betrifft, sind die Haltungen in den Kommunen im Landkreis unterschiedlich. In Esslingen hat man sich jetzt dazu entschieden, in aller Regel öffentlich vorzuberaten. Damit will man den Bürgern ermöglichen, die Debatten live mitzuerleben. In manch anderer Gemeinde diskutiert man aber lieber erst einmal unter sich.