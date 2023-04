1 Einbrecher haben in den vergangenen Tagen mehrfach im Kreis Esslingen zugeschlagen. (Symbolfoto) Foto: /imago

In den vergangenen Tagen sind Einbrecher in mehrere Wohnhäuser im Kreis Esslingen eingestiegen. Zuletzt schlugen Unbekannte in Esslingen und Nürtingen zu.















Im Kreis Esslingen sind Einbrecher in mehrere Wohnhäuser eingebrochen. Am Freitag teilte die Polizei mit, dass in der Nacht im Nürtinger Stadtteil Reudern ein Einbrecher in ein Wohnhaus in der Straße Im Fritzle eingedrungen war.

Zwischen zwei und vier Uhr am frühen Freitagmorgen verschaffte er sich auf noch unbekannte Weise Zutritt und durchsuchte innen das Mobiliar. Dabei erbeutete er unter anderem Schmuck und Kleidungsstücke. Schließlich entkam er unerkannt.

In Esslingen sind am Mittwoch ebenfalls Unbekannte in ein Wohnhaus im Kimmichsweilerweg eingestiegen. Zwischen sieben und 16.15 Uhr schlugen die Täter ein Fenster ein und durchsuchten eine Wohnung. Hier ist noch nicht bekannt, ob die Einbrecher etwas erbeuteten. In beiden Fällen sicherten Kriminaltechniker die Spuren.