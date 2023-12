Kreis Esslingen: Drei Unfälle wegen Alkohols

1 Alkohol hat bei mehreren Unfällen im Kreis Esslingen über die Feiertage eine Rolle gespielt. Foto: Carsten Rehder/dpa/Carsten Rehder

In Leinfelden-Echterdingen musste ein 21-Jähriger am späten Samstagabend nach Angaben der Polizei seinen Führerschein abgeben, nachdem er alkoholisiert einen Verkehrsunfall auf der B 27 verursacht hat. Der Mann fuhr gegen 23.50 Uhr mit seinem Wagen auf der B 27 in Richtung Tübingen. Vor der Ausfahrt Filderstadt-West kam er nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte mit der Schutzplanke und kam etwa 100 Meter weiter zum Stehen. Der 21-Jährige und sein 22-jähriger Beifahrer waren ersten Ermittlungen zu Folge nicht angeschnallt und wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Während der Unfallermittlungen im Krankenhaus stellten die Polizeibeamten bei dem 21-jährigen Alkoholgeruch fest und nach einer Blutprobe wurde der Führerschein des 21-Jährigen einbehalten. Am Fahrzeug und an der Schutzplanke entstand ein Schaden von rund 10 000 Euro. Für die Beseitigung der Fahrzeugteile musste die Bundesstraße kurzzeitig gesperrt werden.

Autofahrer fährt bei 18-Jährigem auf

In Reichenbach behielt die Polizei am Samstagabend den Führerschein eines alkoholisierten 59-Jährigen ein, nachdem dieser gegen 19 Uhr einen Unfall verursacht hatte. Laut Polizeibericht befuhr der Mann die Saint-Savine-Brücke und wollte im Anschluss nach rechts auf die Ulmer Straße abbiegen. Dort prallte er gegen einen ordnungsgemäß wartenden VW Golf, der von einem 18-Jährigen gelenkt wurde. Im Zuge der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten eine alkoholische Beeinflussung beim Unfallverursacher fest. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über einem Promille, weshalb der Mann nicht nur eine Blutprobe, sondern eben auch seinen Führerschein abgeben musste. Der Schaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf etwa 2500 Euro.

Transporterfahrer prallt frontal gegen Auto

In Beuren ist es ebenfalls wegen Alkoholeinwirkung bereits am Freitagnachmittag zu einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Kleintransporter und einem Auto gekommen. Wie die Polizei mitteilt, befuhr ein 33-jähriger Fahrer eines Renault Master die Landesstraße von Owen kommend in Fahrtrichtung Beuren. In einer lang gezogenen Linkskurve kam er den bisherigen verkehrspolizeilichen Ermittlungen zufolge auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem VW Golf, den eine 81-Jährige lenkte. Durch den Unfall wurde die Golf-Fahrerin schwer verletzt und vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Bei der Unfallaufnahme konnten die Polizeibeamten beim leicht verletzten Unfallverursacher einen vorläufigen Atemalkoholwert von über zwei Promille feststellen. Daraufhin war eine Blutprobe im Krankenhaus nötig und seinen Führerschein musste der Mann daraufhin abgeben. Die beiden Fahrzeuge, an denen ein Schaden von 37 000 Euro entstand, mussten abgeschleppt werden. Neben dem Rettungsdienst waren die Feuerwehr und Rettungskräfte im Einsatz. Zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge war die Straße gesperrt.