Kreis Esslingen: Diese Weihnachtsmärkte laden zum Bummel ein

1 Im Kreis Esslingen beginnen in den nächsten Tagen vielerorts die Weihnachtsmärkte. Foto: Roberto Bulgrin

Glühwein, adventliche Lieder und ganz viele Geschenkideen: Mehr als zwei Dutzend Weihnachtsmärkte laden in den kommenden Wochen im Kreis Esslingen zum Bummeln und Verweilen ein. Eine Übersicht.











Den Anfang im Landkreis hat der Esslinger Weihnachts- und Mittelaltermarkt gemacht, der bereits am Donnerstagabend öffnete. Die Veranstalter rechnen in diesem Jahr wieder mit einer Million Besucherinnen und Besuchern. Doch auch ein Abstecher in andere Städte und Gemeinden lohnt sich, denn in vielen Innenstädten und Ortskernen hält in den nächsten Wochen weihnachtliches Flair Einzug.