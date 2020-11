1 Im Kreis Esslingen ist die Sieben-Tages-Inzidenz drei Tage in Folge gesunken. Foto: picture alliance/dpa/Rolf Vennenbernd

Der Wert lag Anfang November bei 163,7 und ist auf 124,3 gesunken. Derweil wächst die Zahl der Intensivpatienten.

Kreis Esslingen - Das vorsichtige Verhalten der Bevölkerung und die verordneten Einschränkungen scheinen im Kreis Esslingen Wirkung zu entwickeln. Erreichte die Sieben-Tages-Inzidenz am 1. November den Höchststand von 163,7, so meldete das Landesgesundheitsamt am Freitagabend einen Stand von 129,2 Infizierten – bezogen auf auf 100 000 Einwohner. Der Kreis zählt gut 530 000 Einwohner. Am 4. November war die Inzidenz bereits auf 145,2 gesunken, am Donnerstagabend auf auf 124,3. Am Freitag kletterte die Zahl wieder leicht. Der Landkreis, lange Spitzenreiter im Land, ist jetzt dennoch auf dem Durchschnittswert gelandet.