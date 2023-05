1 Auf der Neubaustrecke zwischen Ulm und Wendlingen kommt es zu Ausfällen (Symbolbild). Foto: IMAGO/photothek/IMAGO/Florian Gaertner/photothek.de

Die Deutsche Bahn warnt vor Ausfällen und Verspätungen, nachdem zwischen Ulm und Wendlingen Reparaturen wegen einer Stellwerkstörung notwendig werden. Was bislang bekannt ist.















Link kopiert

Technische Probleme an der neu gebauten Strecke zwischen Ulm und Wendlingen am Neckar (Landkreis Esslingen) haben am Montagabend den Bahnverkehr ausgebremst. Es gebe eine Stellwerkstörung bei Merklingen (Alb-Donau-Kreis), sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn. Techniker seien dabei, diese zu beheben.

Einige Züge standen über längere Zeit still. „Sie dürfen hier leider nicht aussteigen. Sie können sich doch verletzen“, sagte eine Bahn-Mitarbeiterin in einer Regionalbahn per Durchsage.

Die Deutsche Bahn informierte über den Kurznachrichtendienst Twitter zunächst, eine Weiche im Raum Ulm Hauptbahnhof müsse repariert werden.

Später war von einem Signal zwischen dem Hauptbahnhof und Wendlingen die Rede. Mit Verspätungen und Ausfällen sei zu rechnen.