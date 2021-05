1 Bei sommerlichen Temperaturen sind auch die Grillplätze nahe dem Esslinger Jägerhaus beliebte Ausflugsziele. Foto: Roberto Bulgrin/Archiv

Die Kommunen schauen in stark frequentierten Parks, im Wald und an Seen nach dem Rechten.

Kreis Esslingen - Endlich mal wieder Sonne satt – das verspricht der Blick auf die Wetterkarte fürs Wochenende. Und am Sonntag dürfte der erste Sommertag des Jahres mit Temperaturen von über 25 Grad die Menschen in Scharen ins Freie locken. Egal ob in der Esslinger Maille, auf dem Plochinger Bruckenwasen, im Siebenmühlental oder am Aileswasensee in Neckartailfingen: Alle Kommunen rechnen an diesem Wochenende mit einem hohen Besucherandrang. Und sie wappnen sich entsprechend dafür.