Viele Über-80-Jährige im Kreis Esslingen möchten sich gegen Corona impfen lassen. Doch vor Start der Kreisimpfzentren haben nur wenige einen Termin ergattert. Das Problem: Es ist sehr wenig Impfstoff da.

Kreis Esslingen - „Es ist ein Desaster“, schimpft Ursula Hofmann. Die Esslinger Grünen-Stadträtin wendet sich gleich am Dienstagmorgen an die Presse, um ihrem Ärger über die Corona-Impfterminvergabe im Kreis Esslingen Luft zu machen. Zu dieser Zeit hat die Tochter zweier 87-Jähriger schon mehrere Versuche, einen Besuch für ihre Eltern im Kreisimpfzentrum in Oberesslingen zu ergattern, hinter sich. Von der Webseite, die die Anmeldung eigentlich besonders komfortabel machen soll, wurde sie auf die Hotline der Kassenärztlichen Vereinigung verwiesen. Daraufhin wählte Hofmanns Vater die 116117, tippte immer wieder auf Anfrage Nummern ein, um zum richtigen Ansprechpartner zu gelangen. Woraufhin er nach Eingabe der Postleitzahl einfach aus der Leitung geworfen wurde. Es folgten viele Versuche bis in die Mittagszeit. Das Ergebnis: „Meine Eltern sind echt genervt, und ich bin auch genervt“, sagt Hofmann.