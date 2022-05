1 Für den Winzer kam jede Hilfe zu spät. (Symbolbild) Foto: dpa/Boris Roessler

Ein 77 Jahre alter Winzer ist am Montag in Südbaden bei einem Unfall mit seinem Schlepper ums Leben gekommen. Erst zwei Tage zuvor war ebenfalls ein Schlepper in Südbaden bei einem Unfall gestorben.















In Südbaden ist binnen weniger Tage ein zweiter Winzer bei Arbeiten in einem Weinberg ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, geriet der 77-Jährige in Breisach (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) mit seinem Schmalspurschlepper beim Ausfahren aus einer Rebzeile wohl zu nah an die Kante einer sechs Meter hohen Böschung und rutschte ab.

Der Schlepper überschlug sich mehrfach und blieb auf einem Landwirtschaftsweg liegen. Der Mann starb noch an der Unfallstelle. Eine Radfahrerin hatte den Unfall am Montag gesehen und Rettungskräfte gerufen. Erst zwei Tage zuvor war ein Winzer in Vogtsburg im Kaiserstuhl beim Rückwärtsfahren mit seinem Schlepper von einer Böschung gestürzt und tödlich verunglückt.