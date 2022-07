1 Je früher Hautkrebs erkannt wird, desto besser sind die Heilungschancen. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Vorsicht beim Sonnenbad in der Urlaubssaison: Vor allem Menschen mit heller Haut und roten Haaren sind besonders gefährdet, an Hautkrebs zu erkranken. Mit schwerem Kohlenstoff ist die Universitätsmedizin Essen den Metastasen des schwarzen Hautkrebses auf der Spur















Für Krebspatienten gibt es einen Satz, der ein herber Schlag ist: „Der Tumor hat bereits gestreut.“ Etwa 90 Prozent der Betroffenen sterben nicht an ihrem Tumor, sondern an den „Metastasen“ genannten Tochtergeschwülsten. Besonders schnell und damit auch besonders gefährlich ist der schwarze Hautkrebs. Wuchern seine Metastasen erst einmal in der Lunge, in der Leber oder im Gehirn, sinken die Überlebenschancen deutlich.