Innere Brücke in Esslingen Stadt muss Brüstung für Radfahrer erhöhen

Der Geländeraufsatz für die Pliensaubrücke ist noch in aller Munde. Jetzt die Fortsetzung in der Altstadt: Will die Stadt die Innere Brücke für Radler öffnen, muss sie auch dort die Brüstung erhöhen. Beim ADFC sieht man das allerdings nicht so.