1 Der Innenausbau ist fertig, von außen wirkt das neue Klinikgebäude noch wie eine Baustelle. Doch das Gerüst ist bald verschwunden. Dann entsteht ein neuer Patientengarten. Foto: privat

Esslingens städtisches Klinikum möchte in den nächsten 15 Jahren in großem Stil in eine moderne Infrastruktur investieren. In einer ersten Etappe ist nun ein neues Gebäude mit 152 Betten entstanden – die ersten Patienten sollen Anfang Juli einziehen.















Während der Bund mit seiner Krankenhausreform Weichen für die zukünftige Gesundheitsversorgung stellen möchte, treibt das Klinikum Esslingen seine eigene Zukunftsplanung voran. Ein Masterplan sieht in den nächsten 15 Jahren den Neubau aller wesentlichen Klinikfunktionen und eine Sanierung der verbleibenden Gebäude vor. In einem ersten Schritt ist nun ein Klinikgebäude entstanden, das auf vier Etagen Platz für 152 Betten in vier Stationen bietet. Das intern „Haus Null“ genannte neue Gebäude schafft die nötigen Ausweichflächen, damit in anderen Bereichen gebaut werden kann. Anfang Juli sollen die ersten Patienten einziehen. Offiziell übergeben wurde das Gebäude bereits jetzt.