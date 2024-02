1 Auf dem Stumpenhof endete die Plochinger Krankenhaus-Ära im Jahr 2014. Foto: Meilensteine

Das neue Meilensteine-Buch ist dem Plochinger Krankenhauswesen gewidmet, dessen letztes Kapitel vor zehn Jahren geschlossen wurde.











Link kopiert

Die eineinhalb Jahrhunderte sind 2014 zwar gerade noch so voll geworden. Gefeiert wurde das 150-jährige Bestehen eines Krankenhauses in Plochingen jedoch nicht mehr, da dieser Traditionseinrichtung vor zehn Jahren – wenn man das so sagen möchte – die letzten lebenserhaltenden Geräte vollends abgeschaltet wurden.