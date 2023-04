Kraftwerk in Altbach

1 Das Kraftwerk an der B 10 erhält voraussichtlich ein neues Kohlelager. Foto: Philipp/ Braitinger

Kohle wird als Energiequelle im Kraftwerk Altbach/Deizisau weiterhin benötigt. Westlich des Kraftwerkgeländes könnte ein weiteres, großes Kohlelager eingerichtet werden, um eine Stromversorgung auch in Zeiten niedriger Wasserstände sicherzustellen.















Die Sommer werden wärmer und es regnet seltener – immer wieder kam es in den vergangenen Jahren vor, dass die Pegel unterschiedlicher Bundeswasserstraßen so weit sanken, dass große Frachtschiffe nicht mehr verkehren konnten. Das Kraftwerk in Altbach/Deizisau ist allerdings auf eine zuverlässige Versorgung mit Kohle über das Wasser angewiesen. Wird die Kohle knapp, gefährdet dies die Stabilität des Stromnetzes.