Am Samstag, 4. März, wird es im Komma in Esslingen wieder laut. Das Row-Festival lädt Rock- und Metalfans ein, um bei Live-Musik gemeinsam zu feiern. Die Erlöse des Abends gehen an wohltätige Vereine und Organisationen.















Nach dem Tsunami im Jahr 2004 der Thailand und andere Länder überrollte, entschied sich Ralf Schulz, das Rock for One World Benefiz-Festival ins Leben zu rufen. Gleich Anfang März im folgenden Jahr fand es das erste Mal statt und wurde Jahr für Jahr bekannter und professioneller. Das Festival wuchs und internationale Metalbands gaben sich die Klinke in die Hand. Rock- und Metal-Größen wie Primal Fear, Sinner, the new Roses, Nitrogods und Mystic Prophecy sind nur ein paar Beispiele.

Zur Geschichte des Festivals

Jedoch verstarb Ralf Schulz im Jahr 2014 unerwartet. In seinem Sinne übernahmen Klaus Wagner und Edgar Blum die Veranstaltung und suchten Sponsoren und Bands, die dem guten Zweck zugetan waren. Die Bands spielen umsonst und bekommen nur An-und Abfahrt erstattet. Eventuelle Übernachtungen werden von Hotels in Esslingen gedeckelt.

Zum 15-jährigen Bestehen im Jahr 2019 konnte die Rekordspende von 140 000 Euro erreicht werden.

Während Corona fiel das Festival aus, aber die Fans der Veranstaltung spendeten trotzdem – knapp 4000 Euro.

Einige Organisatoren seien ausgestiegen, der Rest der Truppe habe sich die Aufgabengebiete für das Festival 2023 aufgeteilt. Auch bei den Sponsoren habe sich Corona bemerkbar gemacht und sich auf über die Hälfte reduziert. Trotzdem hätte das Team es geschafft noch einmal ein Row auf die Beine zu stellen. Wie es in Zukunft weitergehe, sei ungewiss.

Das Line-up

Los geht es am Samstag, 04. März, um 18 Uhr im Komma, in der Esslinger Innenstadt.

Midnight Sky eröffnet den Abend. Die Band demonstriere wie melodischer Hardrock zu klingen habe. Das Quartett ließe sich durch die 80er-Jahre inspirieren.

Die zweiten im Bunde: Nighttrain. Ihre Einladung, auf den Metalexpress aufzuspringen, falle einem leicht. Moderner, gehärteter Schwermetall erinnere an die glorreichen Tage des New Wave of British Heavy Metal.

Drei Mann sind genug, das würden Nitrogods beweisen. Im Jahr 2010 begann das Trio und hat unter anderem Nazareth Sänger Dan McCafferty und Motörhead-Gitarrist „Fast“ Eddie Clark mit ins Tonstudio genommen.

Der finale Auftritt wird von Just Priest bestritten. Die Judas Priest-Coverband gelte als eine der besten im süddeutschen Raum und sei schon seit Jahrzehnten auf deutschen Bühnen unterwegs. Sänger Udo Walz inszeniere Rob Halford in einer einmaligen, nicht nur gesangstechnischen Art und Weise.

Nach der Schlussrechnung werden die Spendengelder übergeben an: Wildwasser e.V. Esslingen, Hängebrücke Esslingen, das Hospiz Esslingen und an die Weihnachtsspendenaktion der Eßlinger Zeitung.

Weitere Informationen gibt es unter www.rock-one-world.de.