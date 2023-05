1 Unter anderem spielt die Band Electric Orange beim Psych in Bloom-Festival. Foto: Veranstalter

Im Zentrum Zinsholz in Ostfildern und im Esslinger Komma sind Bands zu sehen, die sich in der Tradition von Krautrock bewegen sowie eine Ausstellung, eine Lesung und Video-Kunst. Das Festival beginnt am Donnerstag, 25. Mai.















Im Rahmen des Psych-in-Bloom-Festivals von Donnerstag, 25. bis Sonntag, 28. Mai treten regionale und internationale Bands, Musikprojekte, Visual Artists und Künstlerinnen und Künstler im Jugendhaus Komma in Esslingen und im Ostfilderner Jugendzentrum Zinsholz auf. Musikalisch geht es auf eine Reise durch die Geschichte der vergangenen Jahrzehnte: Dabei treffen Psychedelic- und Krautrock der 1970er Jahre auf aktuelle musikalische Strömungen. „Musik bewegt sich in einem Referenzsystem, in dem Musikstile der Vergangenheit aufgenommen, übernommen oder neu interpretiert werden, schreiben die Veranstalter“. Krautrock, ein Begriff, der die Rockmusik der 1970er Jahre aus Deutschland beschreibt, ist einer der wenigen popkulturellen Exporte aus Deutschland. Prägend für dieses Genre waren unter anderem die Bands Amon Düül, Can, Guru Guru oder Kraan. Gleichzeitig war Krautrock als Teil der Popkultur auch ein Musikstil, der ohne amerikanische,englische, arabische, asiatische und afrikanische Einflüsse undenkbar wäre. Auf dem Psych-in-Bloom-Festival wird Bands verschiedenster Ausrichtungen, die sich mit dem Erbe des Krautrocks beschäftigen, eine Bühne geboten.

Video-Kunst und Workshops

Visual Artists bespielen die Bühnen und das Gelände mit Licht- und Videoinstallationen. Bei Löt- und Visual-Workshops können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer elektronische Instrumente, wie zum Beispiel Synthesizer, herstellen. Eine Kunstausstellung, eine Lesung sowie Aftershow-Partys mit verschiedenen DJs sind ebenfalls Teil des Programms.

Das Festival ist eine Non-Profit-Veranstaltung, die gemeinsam vom Kollektiv Psych In Bloom, dem Kreisjugendring Esslingen und dem Komma organisiert wird. Das Festival wird unterstützt durch das Förderprogramm Perspektive Pop des Landesministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst, die Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, Neustart Kultur, die Initiative Musik, das Pop-Büro Region Stuttgart und das Musikmagazin Eclipsed.

Warm-Up im Zentrum Zinsholz

Auf dem Psych-In-Bloom-Festival werden erstmals zwei sogenannte Commissioned Music Projekte lokaler Künstlerinnen und Künstler präsentiert. Diese Auftritte wurden exklusiv für das Festival konzipiert, geprobt und werden dort uraufgeführt. Möglich wird dies durch die Förderung im Rahmen der Perspektive Pop. Am Samstag, 27. Mai, ist in diesem Rahmen Levin Goes Lightly mit „Levin Goes Levin Goes Levin Goes Levin Goes Levin Goes Lightly“ zu sehen, das Projekt bewegt sich musikalisch zwischen New Wave und Post-Punk. Am Sonntag, 28. Mai, performt Perigon „The Body, The Holy Dirt“, wobei die Musik die Stilrichtungen Experimental und Art Pop vereint.

Beginn des Festivals ist am Donnerstag, 25. Mai, im Jugendhaus Zentrum Zinsholz, Kirchheimer Straße 123, in Ostfildern. Weiter geht es von Freitag, 26. Mai, bis Sonntag, 28. Mai, im Komma, Maillestraße 3 bis 5, in Esslingen. Zu sehen sind unter anderem Electric Orange, Flying Moon In Space, Gnod, Harrga, Julie’s Haircut, Lucy Kruger and The Lost Boys, The Magic Castles, MaidaVale, VED, Weltraum, White Hills sowie Zement und Hannah Grünewald.

Informationen und Tickets online unter http://psychinbloom.com/