Konzert in Stuttgart: AC/DC treten im Sommer 2024 auf dem Wasen auf

Angus Young und Co. kommen nach Stuttgart. Am 17. Juli treten AC/DC im Rahmen ihrer „Power Up“-Europatournee auf dem Cannstatter Wasen auf. Dort hatte die australische Band zuletzt schon einmal im Jahr 2010 ein Rock-’n’-Roll-Fest mit Hits wie „Highway To Hell“, „Let There Be Rock“ oder „Thunderstruck“ gefeiert.

Countdown im Internet

Mit einem Countdown, der am Montagmorgen um 9 Uhr auslief, hatten AC/DC auf ihrer Homepage Fans auf die Bekanntgabe der Tourtermine vorbereitet. Dass es Konzerte in München geben soll, war bereits länger bekannt, nachdem sich Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter im November 2023 verplappert und verraten hatte, dass AC/DC am 12. Juni im Olympiastadion auftreten werden. Offiziell bestätigt wurde das jedoch zunächst nicht.

Liste mit elf Konzerten geleakt

Vor einigen Tagen hatte dann der Administrator eines deutschen AC/DC-Forums kurzzeitig eine Liste mit weiteren Konzertdaten in Deutschland veröffentlicht. Den Beitrag löschte er zwar wieder, aber die Termine machten trotzdem schnell die Runde und sorgten für Aufsehen. Auf der Liste standen elf Konzerte.

Cannstatter Wasen und Hockenheimring

Und tatsächlich hat die Bekanntgabe der Band am Montag die meisten Tourdaten bestätigt: Im Rahmen ihrer Tournee treten AC/DC aber nicht elf Mal, sondern nur neun Mal in Deutschland auf: Konzerte sind geplant am 17. und 21. Mai in Gelsenkirchen, am 9. und 12. Juni in München, am 16. Juni in Dresden, am 13. Juli auf dem Hockenheimring, am 17. Juli auf dem Cannstatter Wasen, am 27. Juli in Nürnberg und am 31. Juli in Hannover. Auf der geleakten Liste waren noch zusätzliche Konzerte in Dresden und Hannover verzeichnet gewesen.

Wann startet der Vorverkauf?

Der Vorverkauf für die Konzerte von AC/DC startet am Freitag, 16. Februar, um 11 Uhr. Tickets für das Konzert in Suttgart sind unter stuttgart-live.de erhältlich. Im Rahmen der „Power Up“-Tour sind auch Konzerte in Italien, Spanien, den Niederlanden, Österreich, der Schweiz, England, der Slowakei, Belgien, Frankreich und Irland geplant. Es ist die erste Europatour der Band seit acht Jahren. Tickets für alle Konzerte in Deutschland gibt es ebenfalls ab 16. Februar bei eventim.de.

Bandbesetzung

Bei den Konzerten wird neben Angus Young an der Leadgitarre, Sänger Brian Johnson, Rhythmusgitarrist Stevie Young, Schlagzeuger Matt Laug ein neuer Bassist, der die Nachfolge von Cliff Williams antritt, auf der Bühne stehen.