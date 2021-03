EZ-Coronasong zieht im Internet Kreise „Nur gemeinsam“: Ein Lied geht um die Welt

Seit einer Woche kursiert der Coronasong „Nur gemeinsam“ im Netz, und die Resonanz ist groß. Gemeinsam mit dem Produzenten Buddy Bosch und seinem Berkheimer Studio Das Tonzimmer will unsere Zeitung Mut machen und an all jene erinnern, die in der Krise Stärke zeigen. Von überallher gibt es Rückmeldungen, dass die Botschaft bei vielen ankommt.