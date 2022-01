Konzept für Kinderhaus Himmelblau in Deizisau

1 Im Kinderhaus Himmelblau will Jacqueline Märsch kein starres Konzept umsetzen. Foto: /Andreas Kaier

Jacqueline Märsch leitet das Kinderhaus Himmelblau in Deizisau. Sie setzt darauf, gemeinsam mit den Mädchen und Jungen Fragen zu beantworten und möchte einen Kita-Rat installieren. Am 6. Februar soll das Haus eröffnet werden.















Deizisau - Noch haben im Kinderhaus Himmelblau die Handwerker das Sagen. Am 6. Februar soll die Einrichtung an einem Tag der offenen Tür feierlich eröffnet werden. Seit Juli ist die neue Leiterin Jacqueline Märsch im Amt. Im vergangenen halben Jahr hat sie unter anderem eine Konzeption für den Betrieb und ein Schutzkonzept für die Kinder erarbeitet sowie Infoveranstaltungen für den Gemeinderat und die Eltern bestritten. Zudem hat sie sich um die Ausstattung der Kindertagesstätte gekümmert und war an der Auswahl der künftigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beteiligt.