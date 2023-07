Ansgar Seitz aus Neuhausen lebt analog Senioren ohne Internet – Geht die Grundsteuererklärung in Papierform?

Ansgar Seitz aus Neuhausen will keinen Internetanschluss haben. Zum Problem wurde das, als er seine Grundsteuer beim Esslinger Finanzamt in Papierform einreicht. An Ansprechpartner zu kommen, ist schwierig. Online-Termine scheiden für den 64-Jährigen aus, und telefonisch ist die Behörde kaum zu erreichen.