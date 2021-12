Kontrolle in Karlsruhe

1 Auf einer illegalen Party haben rund 500 Menschen in Karlsruhe ohne Abstand und Maske getanzt (Symbolfoto). Foto: Marko Novkov - stock.adobe.com/Mark Umbrella

Knapp 500 Menschen haben sich auf einer illegalen Party in Karlsruhe versammelt. Den Betreiber erwartet nun eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen die Coronaregeln.















Karlsruhe - Die Polizei hat am Freitagabend eine illegale Party in einer Karlsruher Disco beendet. Dort tanzten ungefähr 500 Menschen ohne Abstand und ohne Mund-Nasen-Schutz, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Aufgrund der aktuellen Corona-Verordnung sind Clubs und Diskotheken in Baden-Württemberg geschlossen. Den Betreiber erwartet nun eine Anzeige wegen Ordnungswidrigkeiten.