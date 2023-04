1 Die Polizei meldete nach einer Kontrolle viele Verstöße, in zwei Fällen wird es besonders teuer. (Symbolfoto) Foto: Eibner-Pressefoto/Fleig

Nach einer Polizeikontrolle in der Hohenheimer Straße in Esslingen meldet die Polizei am Dienstag zahlreiche Verstöße. Zwischen sechs und neun Uhr herrscht ein Durchfahrtsverbot, dennoch erwischte die Polizei 43 Fahrer.















In nur zweieinhalb Stunden hat die Polizei an einem Morgen in Esslingen 43 Verstöße gegen das Durchfahrtsverbot in der Hohenheimer Straße festgestellt. Wie ein Sprecher am Dienstag bekannt gab, kontrollierten die Beamten zwischen 6.30 Uhr und 9 Uhr das Verkehrsverbot in Richtung Esslingen. Alle Fahrer müssen nun mit entsprechenden Bußgeldern rechnen. Darüber hinaus wurde ein 35-Jähriger mit eier sogenannten Blitzerapp erwischt, weshalb er ein Busgeld von mindestens 75 Euro bezahlen muss, darüber hinaus erhält er einen Punkt in Flensburg.

Ein 41-Jähriger durfte wegen des Zustands, in dem sich sein Auto befand, nach der Kontrolle nicht mehr weiterfahren. Die Kraftstoffanlage war undicht, dazu war Diesel in den Motorraum gelaufen. Zu der dadurch bestehenden Brandgefahr kamen noch kleiner Mängel, etwa an der Lichtanlage. Das Auto wurde aus dem Verkehr genommen und die Dokumente beschlagnahmt.