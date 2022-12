4 75 Jahre alt und kein bisschen leise: Konstantin Wecker in Stuttgart Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Der bayerische Liedermacher gab sich politisch bei seinem Gastspiel im Beethovensaal – und blickte in Versen und Erinnerungen zurück auf sein eigenes Werden.















Link kopiert

Nein, auf dieser Bühne leuchtet kein Weihnachtsbaum. Konstantin Wecker, geboren am 1. Juni vor 75 Jahren in München, ist mit seiner Jubiläumstournee nach Stuttgart gekommen. Mehr als zweieinhalb Stunden wird er singen, spielen, rezitieren; oft hält er an diesem Abend ein aufgeschlagenes Buch in der Hand. Aber niemals spielt er eine Melodie, die die Glöckchen klingeln lässt.