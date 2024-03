Kommune will Druck erhöhen

1 Weil sich Teile vom Dach lösen können, herrscht in der Nähe der Brandruine laut Stadtverwaltung Lebensgefahr. Foto: Ines Rudel

Die Stadt Nürtingen versucht, mit einer sofortigen Abrissverfügung den Druck auf den Eigentümer zu erhöhen.











Aus den Brandruinen in der Nürtinger Schafstraße 2 und 4 wachsen längst Büsche. Laut Stadtverwaltung herrscht in der Umgebung Lebensgefahr durch Ziegel und Teile, die vom Dach stürzen. Der Schandfleck hat sich zum Dauerärgernis für die Nachbarschaft entwickelt. Und ein Ende der Misere scheint nicht in Sicht.