Kommunalwahlkampf in Leinfelden-Echterdingen: Parteien buhlen um Wähler – Wie viele Plakate sind zu viel?

1 An der Leinfelder Straße in Leinfelden-Echterdingen hängen an sechs Lichtmasten hintereinander FW-Plakate. Foto: /Natalie Kanter

Seit Freitag dürfen Parteien und Wählervereinigungen im Stadtgebiet von Leinfelden-Echterdingen ihre Wahlplakate aufhängen. Dass eine Gruppe dabei besonders fleißig war, gefällt nicht jedem.











Welche Listen und welche Personen in Leinfelden-Echterdingen am Sonntag, 9. Juni zur Wahl stehen, ist seit Freitagmorgen nicht mehr zu übersehen. Die Freien Wähler gehörten zu den ersten, die ihre Plakate aufgehängt haben. Mehrere Teams der Wählervereinigung waren in der Nacht auf den 26. April im Stadtgebiet unterwegs und haben 600 Werbetafeln in Position gebracht. „Nicht mehr als in der Vergangenheit“, sagt Fraktionschef Eberhard Wächter dazu.