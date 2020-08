1 Kinoalltag in Corona-Zeiten: Damit das Publikum bestmöglich geschützt wird, ist Abstandhalten angesagt. Foto: Roberto Bulgrin

Wochenlang ging in den Filmtheatern der Region coronabedingt gar nichts, nun sind erste behutsame Schritte zurück zur Normalität wieder möglich. Esslingens Kommunales Kino hat frühzeitig ein Autokino eingerichtet, mittlerweile sind auch Vorstellungen im Kinosaal wieder möglich – allerdings in kleinem Rahmen. Das Publikum freut sich über ein bisschen mehr Normalität.

Esslingen - Harte Zeiten liegen hinter Kinofans und -betreibern, und noch immer kann von Normalität in den Filmtheatern keine Rede sein: Ende März waren coronabedingt die Lichter ausgegangen, erst langsam läuft der Betrieb nun wieder an. Manche, wie die Traumpalast-Kinocenter in Esslingen und Nürtingen, spielen auf Zeit und warten noch etwas mit der Wiedereröffnung, bis das Angebot an attraktiven neuen Filmen groß genug ist, damit sich der Betrieb rechnet. Andere wie Esslingens Kommunales Kino sind schon früher wieder an den Start gegangen und machen nun Programm, soweit es die strengen Hygieneregeln eben erlauben. Und das Publikum ist dankbar, dass sie Filme endlich wieder zusammen mit anderen erleben dürfen.