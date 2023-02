1 Am Dienstag rückte die Polizei zu einem Unfall aus. (Symbolfoto) Foto: picture alliance / /Stefan Puchner

Beim Abbiegen übersieht ein Autofahrer in Kirchheim (Kreis Esslingen) eine Radfahrerin. Es kommt zur Kollision und die 24-Jährige stürzt, wodurch sie leicht verletzt wird.















Eine Radfahrerin wurde am Dienstagnachmittag in Kirchheim (Kreis Esslingen) leicht verletzt, weil ein Autofahrer abbog und die Frau dabei mit seinem Auto erfasste.

Wie die Polizei berichtet, wollte der 55-jährige Autofahrer gegen 15 Uhr von der Dettinger Straße nach rechts in die Straße Beim Südbahnhof abbiegen. Dabei übersah er jedoch die Fahrradfahrerin, die auf dem parallel zur Dettinger Straße verlaufenden Fuß- und Radweg in Richtung Ortsausgang unterwegs war. So kam es zur Kollision und die Frau stürzte zu Boden. Sie verletzte sich dabei den ersten Erkenntnissen zufolge leicht und wurde vom Rettungsdienst zur Behandlung in eine Klinik gebracht. Den Schaden schätzt die Polizei auf 2 000 Euro.