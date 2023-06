Königstraße in Stuttgart

1 Aktuell hat die Görtz-Filiale noch eingeschränkt geöffnet. Foto: Andreas Rosar/ Fotoagentur Stuttgart

Zum 31. Juli gibt das Schuhaus Görtz sein Geschäft an der Königstraße auf. Wirtschaftliche Gründe hätten dafür den Ausschlag gegeben. Was passiert mit der Belegschaft?















Link kopiert

Leidenschaft für Schuhe seit 1875: So wirbt die Firma Görtz für ihr Unternehmen und ihre Produkte. Allerdings ist die Firma in Schieflage geraten. Die Filiale an der Stuttgarter Königstraße schließt zum 31. Juli. Mit dieser Entscheidung gehen auch Kündigungen einher.