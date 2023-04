18 Der Elefant im Raum war im Jahr 2006 Bestandteil der „Barely Legal“-Ausstellung von Banksy – da allerdings war das Tier echt. Foto: Mystery of Banksy/Dominik Gruss

Die Banksy-Ausstellung wird am Donnerstag, 4. Mai, eröffnet. Mehr als 1000 Tickets sind schon verkauft. Stadt, Center- und Citymanager freuen sich auf die mehr als 150 Reproduktionen und auf viele Besucher.















Link kopiert

Der Countdown läuft. Am Donnerstag, 4. Mai, wird die Ausstellung „The Mystery of Banksy – A Genius Mind“ in den Stuttgarter Königsbau-Passagen eröffnet. Rund 150 Reproduktionen der Werke des weltberühmten Street-Art- und Graffiti-Künstlers Banksy werden dann bis zum 30. Juli auf etwa 2000 Quadratmetern im ersten Obergeschoss zu sehen sein. „Das ist ein absoluter Mehrgewinn für uns, aber auch eine herausragende Sache für die Stadt Stuttgart“, freut sich Centermanager Maximilian Schlier. „Wir von der ECE Marketplaces GmbH sehen so eine Immobilie nicht als reines Shoppingcenter, sondern als Treffpunkt für unsere Besucher.“ Dabei werde es immer wichtiger, auch im Bereich Entertainment etwas zu bieten. Das Interesse an der Ausstellung ist groß. Schon mehr als 1000 Tickets sind verkauft, wie Projektmanager Oliver Diaz von der Cofo Entertainment GmbH zufrieden berichtet.

Die Zwischennutzung kommt auch bei der Wirtschaftsförderung gut an

Die Idee, die leer stehende, ehemalige Saturn-Fläche im ersten Obergeschoss mit einer so prominenten Zwischennutzung zu bespielen, kommt auch im Stuttgarter Rathaus gut an. Wirtschaftsförderer Bernhard Grieb: „‚Make Love not Leerstand‘ – unser Motto für Roomstr, das Portal für freie Gewerbeflächen in Stuttgart, ist so aktuell wie nie. Zwischennutzungen gewinnen weiter an Bedeutung und sind für eine attraktive Innenstadt immer wichtiger.“ Die Herausforderungen seien leider immer noch sehr hoch, weil Pop-up-Spaces für Eigentümer finanziell oft uninteressant seien und es auch zahlreiche baurechtliche Hürden zu überwinden gelte, sagt Grieb. „Dass es im Fall der Ausstellung zu Banksy im Königsbau geklappt hat, ist dem Einsatz vieler engagierter Personen zu verdanken. Wir freuen uns deshalb sehr über diesen neuen Besuchermagneten in der City und hoffen, dass viele weitere spannende Zwischennutzungen folgen werden.“

Der Centermanager hat weitere gute Nachrichten für die Königsbau-Passagen

Mit Leerstand hat Schlier nach eigener Aussage grundsätzlich kein Problem in den Königsbau-Passagen: „Wir sind mit der Situation sehr glücklich und finden immer wieder neue Mieter, wenn eine Fläche frei wird.“ In den nächsten Wochen stehen gleich mehrere Neuerungen an. Im Erdgeschoss wird am 11. Mai die Filiale des Damenbekleidungsgeschäfts Zero eröffnet. Zudem wird in den nächsten zwei bis drei Monaten ein E-Auto-Verkäufer in die ehemalige Saturn-Outlet-Fläche im Erdgeschoss ziehen – samt Fahrzeugen im Schaufenster. Den Namen des Unternehmens möchte Schlier noch nicht verraten. Neue Mieter gibt es auch im zweiten Obergeschoss. Ein Schönheitssalon und ein Anbieter für Süßspeisen in der Food Lounge haben Verträge abgeschlossen. „Ich bin froh, dass wir mit positiven Gefühlen und Nachrichten in die nächsten Wochen starten können“, sagt Schlier.

Auch Citymanager Sven Hahn ist froh über die positiven Nachrichten aus den Königsbau-Passagen: „Ich bin sehr glücklich, dass es mit der Banksy-Ausstellung geklappt hat. Das ist ein guter Grund für viele Menschen, Zeit in der Stadt zu verbringen.“ Ein Lob gehe auch an die Stadtverwaltung, die dieses innovative Konzept erkannt und letzten Endes auch möglich gemacht habe. „Einfach eine schöne Geschichte.“